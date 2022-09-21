حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام لسرقتهم دراجات نارية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة مركز زفتي بمحافظة الغربية بحبس 4 متهمين مسجلين جنائيا 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية وإعادة بيعها مرة أخرى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تمكنت في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام ( 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.