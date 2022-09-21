اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حبس عاطلين بحوزتهما هيروين بقصد الإتجار في برج العرب بالإسكندرية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:35 ص
حبس عاطلين بحوزتهما هيروين بقصد الإتجار في برج العرب بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .
 
بداية الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهم، متخذون من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحاً في ذلك.
 
علي الفور، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين استهدافه حال تواجدهما بمسكن أحدهما وألقي القبض عليهما بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهما عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف  محمول وميزان حساس.
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه والإتجار بها التربح منها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

اخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الهيروين

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