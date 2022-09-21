حبس صاحب مخزن 4 أيام لاتهامه بتعذيب عامل حتى الموت فى مدينة 6 أكتوبر

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة باكتوبر حبس صاحب مخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتعذيب عامل حتى الموت بأكتوبر، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة عامل لقى مصرعه على يد مالك مخزن يعمل به لشكه فى سرقة مبلغ مالى، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجنى عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كشفت التحريات الأولية أن مالك مخزن انهى حياة عامل، لاعتقاده تورطه فى سرقة إيراد البيع بالمخزن، والبالغ 15 ألف جنيه، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم عذب الضحية حتى لقى مصرعه، واعترف المتهم بقتل المجنى عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى جثة ووجود إصابات متفرقة بجسده، فى مدينة 6 أكتوبر.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه رجال المباحث بتكثيف التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وتبين من خلال جمع المعلومات، أن مالك مخزن يعمل بصحبته المجنى عليه هو الجاني.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، الذى كشف عن قتله المجنى عليه بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب حتى لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، لاعتقاده سرقته 15 ألف جنيه من إيراد البيع بالمخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق التى امرت بما سبق.