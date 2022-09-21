جهاز حماية وتنمية البحيرات يخصص خطا ساخنا لخدمة مستزرعى الأسماك فى القناة

كتبت منال العيسوي

أعلن اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات، أنه تم تخصيص رقم الوتساب ‪0101 619 4055‬‏ لتقديم المعمل المركزى لعلاج وتشخيص أمراض الأسماك البحرية فى محافظة بورسعيد بمنطقة أشتوم الجميل بدعم اصحاب المزارع السمكية فى كل المحافظات

وأوضح اللواء الحسين فرحات فى بيان صادر عن الجهاز انه تم إعتماد المعمل المركزى لعلاج وتشخيص أمراض الأسماك البحرية، من حيث الجودة لأداء العاملين به، والأجهزة المستخدمة لتشخيص وعلاج امراض الأسماك، وقياس جودة المياة بالمزارع السمكية ومحاولة تحسين خواصها.

وأوضح اللواء الحسينى ان الهدف من إنشاء المعمل، هو تقديم الدعم الفنى والخدمات الإرشادية للمزارع السمكية، لدعم المزارع لدورة استزراع ناجحة، وبجودة عالية للاستهلاك المحلى، وكذلك من أجل تنفيذ إشتراطات الإتحاد الأوروبي من أجل التصدير، ودعم المزارع السمكية لاستيفاء إشتراطات هذا الملف ، وكذلك من أجل تطبيق نظم الأمان الحيوي فى المزارع السمكية، بعمل نماذج ناجحة تطبق هذه النظم، وتصلح لإنتاج وتصدير ما تنتجه من أسماك عالية الجودة، مؤكدا أن العاملين فى المعمل، على اتم الإستعداد من أجل تقديم كافة الخدمات الإرشادية والدعم الفنى للمستزرعين، والتعاون معهم لما فيه صالحهم وصالح الوطن.