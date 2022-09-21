اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:05 م
أكرم القصاص
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جمعية المصارف اللبنانية تبقى إغلاق أبوابها لأجل غير مسمى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:05 م
جمعية المصارف اللبنانية تبقى إغلاق أبوابها لأجل غير مسمى لبنان - أرشيفية
وكالات

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قالت جمعية المصارف اللبنانية إنها ستبقي أبوابها مغلقة لأجل غير مسمى بداعي الافتقار إلى ضمانات من السلطات بعد سلسلة من الاقتحامات.

وكانت جمعية المصارف فى لبنان قد أعلنت أنها قررت إغلاق كافة البنوك في البلاد، لمدة 3 أيام، بدءاً من الإثنين، بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين.

وناشد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج، الجهات المعنية بضرورة توفير الحماية اللازمة للعاملين في المصارف إثر عمليات اقتحام متتالية نفذها مودعون لفروع بنوك مختلفة للمطالبة بالحصول على ودائعهم المحتجزة بالبنوك.

 
 

لبنان

جمعية المصارف فى لبنان

الأوضاع فى لبنان

اقتحامات البنوك فى لبنان



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