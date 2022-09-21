جامعة الإسكندرية تمنح الدكتوراة للباحثة آلاء هانى فى فلسفة الفنون الجميلة

عبده زكى

منحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، درجة الدكتوراة في فلسفة الفنون الجميلة المقدمة من الباحثة آلاء هاني أحمد، بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف في تخصص قسم تصميمات مطبوعة تخصص الطبعة الفنية.

وأشرف على تلك الرسالة كل من أ.د عزة محمد أبو السعود، أ.د.م السعيد على عباس، والدكتورة رحاب بسيوني، وتولى التحكيم ومناقشة الرسالة لجنة تضمن كل من: أ.د عزة محمد أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة، ا.د صلاح محمد أستاذ متفرغ كلية الفنون الجميلة، أ.د زينب مراد أستاذ بقسم التصميمات المطبوعة كلية الفنون الجميلة، أد.م السعيد على أستاذ بقسم التصميمات المطبوعة جامعة الإسكندرية.