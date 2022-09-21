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جامعة الإسكندرية تمنح الدكتوراة للباحثة آلاء هانى فى فلسفة الفنون الجميلة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:12 م
جامعة الإسكندرية تمنح الدكتوراة للباحثة آلاء هانى فى فلسفة الفنون الجميلة لجنة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية
عبده زكى

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منحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، درجة الدكتوراة في فلسفة الفنون الجميلة المقدمة من الباحثة آلاء هاني أحمد، بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف في تخصص قسم تصميمات مطبوعة تخصص الطبعة الفنية.
 
وأشرف على تلك الرسالة كل من أ.د عزة محمد أبو السعود، أ.د.م السعيد على عباس، والدكتورة رحاب بسيوني، وتولى التحكيم ومناقشة الرسالة لجنة تضمن كل من: أ.د عزة محمد أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة، ا.د صلاح محمد أستاذ متفرغ كلية الفنون الجميلة، أ.د زينب مراد أستاذ بقسم التصميمات المطبوعة كلية الفنون الجميلة، أد.م السعيد على أستاذ بقسم التصميمات المطبوعة جامعة الإسكندرية.

فنون جميله

جامعة الاسكندريه

فلسفه الفنون

التصميمات والطباعه

رساله دكتوراه



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