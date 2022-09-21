جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت لجنة قطاع الدراسات الصيدلية التابعة للمجلس الاعلى للجامعات اليوم الأربعاء، اجتماعها بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية وذلك لأول مرة، بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ناهد مرتضى أمين لجنة القطاع، والدكتـور محي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء بإتحاد المستثمرين، و38 عميد من عمداء كليات الصيدلة الحكومية والخاصة، والسادة أعضاء اللجنة.

ورحب نائب رئيس الجامعة فى بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة مؤكداً علي أهمية التكامل بين القطاع الطبي والصيدلي، وكذلك دور الصيدلي الإكلينيكى في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

فيما أشار الدكتور ماهر الدمياطى إلى الدور الرائد لكلية الصيدلة- جامعة الاسكندرية فى تطوير التعليم الصيدلى وكذلك المستوي المتميز للنشر العلمي بها.

تم خلال الاجتماع مناقشة المواد الأكاديمية المقترحة من قبل د. نائب وزير الصحة والسكان، وكيفية إدراجها ضمن المحتوى الدراسي، وكذلك وضع الخطوط النهائية لسنة التدريب في اللائحة الموحدة لكليات الصيدلة.