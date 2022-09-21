جار تاجر حدائق أكتوبر المقتول: اكتشفت الجريمة من كسر باب الشقة وشاهدت الجثة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال جار التاجر المقتول داخل شقته بحدائق أكتوبر، وذكر أنه مكتشف الجريمة، حيث أنه خلال مروره أمام شقة جاره القتيل شاهد الباب مفتوحا وبه كسر، فحاول الاطمئنان على جاره وطرق الباب دونةاستجابة، مما دفعه للدخول للشقة، وعثر على المجنى عليه غارقا فى دمائه، جثته ملقاة بصالة الشقة، وشاهد آثار بعثرة بمحتوياتها، فسارع لإبلاغ رجال المباحث.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة، وتم رفع البصمات من مسرح الجريمة وفحص كاميرات المراقبة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما.

واعترف المتهمان عقب القبض عليهما، بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية مع المجنى عليه، وانهما انتهزا فرصة تواجده بمفرده بمسكنه، وارتكبا الجريمة، حيث سددا له عدة طعنات أنهت حياته بصالة الشقة.

أضاف المتهمان أنهما عقب ارتكاب الجريمة فتشا بمحتويات الشقة بحثا عن أى مبالغ مالية أو مصوغات ذهبية، وأحدثا كسرا بباب الشقة، وفرا هاربين عقب ارتكاب الجريمة.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثة تاجر داخل شقة مستأجرة بحدائق أكتوبر وتوصلت التحريات أن شخصين تربطهما خلافات مالية مع المجنى عليه قتلاه طعنا بسلاح أبيض وتم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مستأجر الشقة مصاب بعدة طعنات.

وكشفت تحريات رجال المباحث التى أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الضحية قتله شخصين بسبب خلافات بينهم على مبلغ مالى تصل قيمته إلى 35 ألف دولار، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم معاذ فريد رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.