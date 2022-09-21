جارديان: ليز تراس تحث زعماء العالم على إدخال تخفيضات ضريبية لدعم النمو

كتبت رباب فتحى

حثت ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا، زعماء العالم على الانضمام إلى بلادها فى إدخال تخفيضات ضريبية بعيدة المدى على الرغم من أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن أعرب عن رفضه لـ"الاقتصاد المتدفق للأسفل" وهى النظرية التى تقول أن الإعفاءات الضريبية والمزايا للشركات والأثرياء ستصل إلى أى شخص آخر. ويتضمن الاقتصاد المتدرج تنظيمًا أقل وتخفيضات ضريبية أقل لأصحاب الدخل المرتفع وكذلك الشركات.

وفى خطاب أمام الأمم المتحدة يوم الأربعاء، تجادل رئيسة الوزراء بأنه يجب على العالم الحر إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادى لحرمان الدول الاستبدادية مثل روسيا من فرصة التلاعب بالاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، فإن تبنيها لسياسة ريجان الاقتصادية يضعها فى مسار تصادمى مع الرئيس الديموقراطى الذى غرد أمس بأنه "سئم وتعب" من هذا النهج، الذى ادعى أنه لم ينجح أبدًا.

وتعهدت تراس يوم الثلاثاء بمراجعة جميع معدلات الضرائب لمساعدة الأسر والشركات المتعثرة خلال أزمة تكلفة المعيشة. وتمهد تصريحات رئيسة الوزراء الطريق لإصلاح جذرى للنظام يمكن أن يشمل النظر مرة أخرى فى فئات ضريبة الدخل وتأتى وسط تقارير عن أنها تخطط لخفض رسوم الدمغة كجزء من ميزانيتها الطارئة المصغرة يوم الجمعة.

وفى مقابلة على هامش مشاركتها فى أعمال الجمعية العامة فى نيويورك، قالت لبى بى سي: "علينا اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح اقتصادنا. علينا أن ننظر فى معدلات الضرائب لدينا. لذلك يجب أن تكون ضريبة الشركات تنافسية مع البلدان الأخرى حتى نتمكن من جذب هذا الاستثمار ".

وكانت قد أشارت بالفعل إلى أن المزيد من التخفيضات الضريبية، بخلاف التغييرات المتوقعة يوم الجمعة، قد تكون مطروحة. وقالت للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة: "انخفاض الضرائب يؤدى إلى نمو اقتصادى، ولا شك فى ذلك فى ذهني".

وتجرى محادثات تراس الأولى مع بايدن على خلفية التوترات بشأن ترتيبات التداول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى أيرلندا الشمالية. على الرغم من محاولات المملكة المتحدة لفصل القضايا، حذرت إدارة بايدن من أن صفقة التجارة الحرة غير مرجحة حتى يتم حل الخلاف حول بروتوكول أيرلندا الشمالية.

فى خطوة من المرجح أن تخيب آمال مؤيدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قللت تراس من التوقعات بأن أى اتفاقية تجارية كانت وشيكة، قائلة: "لا توجد حاليًا أى مفاوضات تجرى مع الولايات المتحدة وليس لدى أى توقع بأن تلك المفاوضات ستبدأ فى القريب العاجل. على المدى المتوسط​​".