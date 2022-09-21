توقيع مذكرة تفاهم لتبادل سائقى القطارات بين السكة الحديد وشركة سكك حديد ألمانيا

كتب سيد الخلفاوى

زار المهندس كامل الوزير- وزير النقل ، و رولاند بوش رئيس شركة سيمنز العالمية قائد تحالف شركات سيمنز العالمية “أوراسكوم / المقاولون العرب” المنفذة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بإجمال أطوال 2000 كم، جناج شركة سيمنز العالمية في معرض السكك الحديدية اينو ترانس وتم مشاهدة أحدث انواع القطارات الكهربائية المعروضة بجناح شركة سيمنز واستمع الوزير الى شرح عن مميزات كل قطار والسرعة التصميمية والتشغيلية له واشاد الوزير بشركة سيمنز التي تستخدم احدث انواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة على مستوى العالم .

وعقد الوزير إجتماعاً مع رولاند بوش، رئيس سيمنز العالمية، وبحضور رئيسي هيئتي السكة الحديد والأنفاق ومساعد الوزير للسكك الحديدية ومترو الانفاق ورئيس شركة اوراسكوم وقيادات المقاولون العرب وتم التأكيد على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة حيث من المخطط البدء في الانتاج الكمي للقطارات الكهربائية السريعة الخاصة بمصر. بداية من شهر نوفمبر القادم.

ومن جانبه أعرب رولاند بوش عن سعادته البالغة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر و بالتعاون مع اوراسكوم والمقاولون العرب. مشيراً الى ان ذلك دليلاً على الشراكة القوية بين الجانبين لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم لشعب المصري، مؤكداً كما أكد التعاون المستقبلي مع وزارة النقل المصرية في توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتكون البوابة التي يتم الانطلاق منها إلى أفريقيا .

كما التقى وزير النقل، هبة فارس رئيس مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية وذلك لمتابعة الموقف التشغيلي والصيانة لكل من الخط الثالث للمترو و القطار الكهربائى الخفيف LRT واللتان تديرهما RATP حيث اكد الوزير على ضرورة العمل بشكل دوري لتقديم اعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب خاصة مع الامكانات الفنية والإدارية والتشغيلية الكبيرة لشركة RATP الفرنسية والتي مكنتها من إدارة خطوط المترو في عدد من دول العالم ومن جانبها أكدت رئيس مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية ان تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من أولويات الشركة والتي قامت بالدفع بمجموعة من افضل خبرائها في مجال الاداره والتشغيل لاداره الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف بما يحقق اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

كما التقي الوزير كل من رؤساء شركتي الستوم الفرنسية وكذلك هيونداي روتم الكورية الجنوبية لمناقشة مشروعات توريد الوحدات المتحركة لمترو الانفاق وكذلك مشروعات تطوير نظم الاشارات بخطوط السكك الحديدية كما التقى مع رئيس شركة سكودا التشيكية للوحدات المتحركة والمتخصصة في مجال انتاج الترام وصيانة الوحدات المتحركة

وشهد وزير النقل على هامش زيارته لألمانيا توقيع مذكرة تفاهم بشأن برنامج تبادل سائقي القطارات بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة سكك حديد ألمانيا DB.

وتشمل مذكرة التفاهم اتفاقية التعاون في تبادل الموظفين وتاهيل العمالة المهرة وفقا للمعايير والاساليب والثقافة الألمانية من اجل المنفعة المتبادلة وقيام شركة سكك حديد ألمانيا DB تعيين سائقي القطارات في مصر وتدريبهم في مصر والمانيا وفقا للمعايير الالمانيه لمده 18 شهر وتوظيفهم بشكل دائم بسبب نقص العمالة الماهرة في المانيا ، كما تعتزم سكك حديد مصر تزويد شركة سكك حديد ألمانيا DB سائقي القطارات الذين يستوفون المتطلبات اللازمة بالاضافة الى قيام شركة سكك حديد ألمانيا DB بتدريب مدربي سكك حديد مصر لمدة 9 أشهر في مصر والمانيا على تدرب قياده القطارات وفقا للمعايير الالمانيه ومنهجيات نقل المعرفه و ثقافه العمل الالمانيه و تم الإتفاق بين الجانبين علي بدء مشروع تجريبي بحوالي 20 سائق قطار و 5 مدربين في 1/10/2022.

وأكد وزير النقل على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة والتي تأتي في إطار مواصلة التطوير والاصلاح والتحديث لمنظومة السكك الحديدية بكل عناصرها وفي ضوء الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في المنظومة حيث يعد العنصري البشري أحد اهم عوامل نجاحها وكذلك لزيادة جودة خدمات السكك الحديدية المصرية وكفاءتها وسلامتها. لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع وخاصة مع تزايد عدد الركاب بالإضافة الى تقديم وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن شركة سكك حديد ألمانيا (DB) تعتبر واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال النقل ولها نطاق واسع من الخبرات والمرجعيات في جميع أنحاء العالم في هذا المجال الخاص بالخدمات الاستشارية وكذلك في مجال احتياجات التدريب والتعليم والتشغيل والصيانة حيث تعد من الشركات العالمية المتخصصة والمتقدمة في هذه المجال