تنفيذ حملات نظافة مجرى السيول وشبكات الصرف بالعريش استعدادا للشتاء

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعد مجلس مدينة العريش لاستقبال الشتاء وهطول الأمطار بحملات تنظيف لمجرى السيول بوادى العريش، وتنظيف شبكات تصريف المياه بالشوارع.

وقال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم الدفع بفريق عمل لتنظيف ورفع كفاءة غرف تصريف الأمطار، وتنظيف مجرى وادى العريش.

وأضاف أنه تم مراجعة تشكيل فريق يقوم بالعمل مدعوما بالمعدات اللازمة من سيارات الكسح ونقل المعدات والأفراد وعمال الحدائق، وحصر غرف تصريف المياه، وأماكن تجمع الأمطار، ومنها منطقة آل أيوب وأمام المستشفى والمطافئ القديمة وجسر الوادي أمام الكبارى.

وتابع رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم توجيه الإدارة الهندسية برفع آثار المخيمات على شاطئ العريش وإلزام أصحابها بعودة الشاطئ إلى ما كان عليه ونظافته وتغريم من يخالف ذلك، والتنبيه علي أصحاب الإشغالات بسرعة رفعها ونظافة مكانها ورد الشاطئ لما كان عليه.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش، تنفيذ حملات نظافة شملت الميادين الرئيسية ومحيط مناطق المدارس، وإزالة مخلفات القمامة ونظافة الشوارع وتوفير بيئة نظيفة استجابة لشكاوي المواطنين.