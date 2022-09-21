تفاصيل طقس فصل الخريف.. أول أيامه الجمعة ولمدة 3 شهور

كتب محمود راغب

من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمـة لينتهي يـوم الثلاثاء الموافق 20 دیسمبر 2022 .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل سمات حالة الطقس خلال فصل الخريف ، ونستعرض ذلك فى السطور التالية :

- فصل الخريف يعتبر فصل إنتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى فصـل انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار .

- يتسم مناخ فصل الخريف بالإعتدال في درجات الحرارة

- يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشـدة تكون غزيرة احيانا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة الكبرى .

- أحيانا عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب في سقوط الأمطار المصحوبة بحبـات ثلجيـة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء .

- في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السـودان الموسمى الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد .