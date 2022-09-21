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تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى أطلقها رئيس الوزراء

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:20 م
تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.
 
وخلال مشاركته في الاحتفالية قام رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إيذانا بالإعلان عن إطلاقها رسميا، كما ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديم تحية إعزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، من منطلقِ حرص البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية.

 


الملكية الفكرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

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