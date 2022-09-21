اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:21 م
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تفاصيل اجتماع المجلس الإقليمى للسكان فى قنا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:45 م
تفاصيل اجتماع المجلس الإقليمى للسكان فى قنا سكرتير عام قنا يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان
قنا صابر سعيد

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ترأس المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية، بحضور الدكتور ماهر على، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعبد الرازق محمد، مدير فرع المجلس القومى للسكان بقنا، الشيخ تاج الدين أبوالوفا، وممثل عن الكنيسة، وماجدة شرقاوى، مدير مجمع إعلام نجع حمادى، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، وعدد من روؤساء الوحدات المحلية للمدن.

 

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن خطورة القضية السكانية وأثارها السلبية على التنمية وكذلك أهمية التوعية والتجاوب مع برنامج تنظيم الأسرة، كما دعا كافة المؤسسات فى المحافظة بالتضافر معا من أجل تنفيذ برامج تنظيم الاسرة واستخدام كافة أساليب الإقناع فى مجال التوعية ومحو الأمية الإنجابية لدى الرجل والمرأة على حدٍ سواء للعمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني.

 

ووجه الطيبى، بالاستمرار في عمل دورات تثقيفية وقوافل طبية سكانية بجميع قرى ومراكز المحافظة ، لاسيما المناطق الأكثر نموا للسكان، وذلك بالتنسيق مع ( مديرية الصحة والسكان - التضامن‪ الاجتماعي - الأوقاف - الإعلام - والوحدات المحلية – الشباب‪ والرياضة - المجلس القومي للمرأة - هيئة محو الأمية بقنا - الثقافة ) من خلال التنسيق مع‪ الجمعيات الأهلية مؤكدا على أهمية تفعيل دور الإعلام ونشر‪ الوعي بين المواطنين

واستعرض مدير فرع المجلس القومى للسكان ومدير وحدة السكان بالمحافظة، الأنشطة والمبادرات التى تم تنفيذها فى مجال التوعية والصحة والتدريب ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التى اطلقته وزارة التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان، كما قدم الحضور مجموعة من المقترحات والحلول التى من شأنها المساهمة فى التخفيف من معدلات الزيادة فى السكان.


سكرتير عام قنا

اجتماع المجلس الاقليمي

وزارة التخطيط

اخبار قنا



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