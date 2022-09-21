تعطل المعدية النهرية ببنى "قره" فى أسيوط بالترعة الإبراهمية

أسيوط - هيثم البدرى

شهدت المعدية النهرية بقرية بني قره التابعة لمركز القوصية في أسيوط، حادث تصاعد أدخنة بالمعدية، وأنباء عن غرق 3 أشخاص بعدما قفزوا من المعدية بعد اشتعال موتور المعدية وتعطلها وسط مياه الترعة الإبراهيمية.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارا منذ قليل من رئاسة مركز ومدينة القوصية يفيد باشتعال النيران في موتور معدية مخصصة لنقل ركاب أكثر من 10 قري بسبب أعمال هدم كوبري بني قرة، مما تسبب في قيام الأهالي بالقفز من المعدية وخروج عدد منهم وتداول أنباء عن غرق 3 منهم بالترعة الإبراهمية بعد قفزهم في المياه.

علي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف، والإطفاء وقوات الإنقاذ النهري، حيث تبين من التحريات الأولية، أن موتور المعدية حدث له عطل واشتعال نيران مما أدي إلي قفز الموطنين في المياه هربًا من الغرق.