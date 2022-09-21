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تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 5 سنوات.. إنفوجراف

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:24 م
تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 5 سنوات.. إنفوجراف تطور تحويلات المصريين بالخارج السنوات الماضية
كتبت - أسماء أمين

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تحولات المصريين العاملين بالخارج، شهدت تطورا ملحوظا خلال الـ 5 سنوات الماضية، بحيث تمثل موردًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتراجع حركة السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية  وارتفاع احجام التضخم.
 
 
تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 5 سنوات
تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 5 سنوات
 
وارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 21/2022 لتسجل  نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021، حسب ما اعلنه البنك المركزى المصرى.

ونرصد تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال 5 سنوات:

1- السنة المالية 2017 - 2018  بلغ 26.4 مليار دولار.
 
2- 2018 -2019 بلغ 25.2 مليار دولار .
 
3- 2019-2020 بلغ 27.8 مليار دولار .
 
4- 2020 - 2021 بلغ 31.4 مليار دولار .
 
5- 2021 -2022 بلغ 31.9 مليار دولار .
 

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