تصدير 7200 طن ملح من موانئ محافظة بورسعيد

أعلن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الأربعاء، عن أن موانئ شرق وغرب بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة واستمرار عمليات تصدير الملح عبر ميناء شرق بورسعيد.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، السفينة PRETTY NELLY والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 105 متراً بغاطس 7.5 متراً وتصل الحمولة الكلية للسفينة 5624 طنا، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 7200 طن ملح.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذى يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.