اليوم السابع
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تصدير منتجات البترولية..كل ماتريد معرفته عن السويس لتصنيع البترول × 7 معلومات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:00 ص
تصدير منتجات البترولية..كل ماتريد معرفته عن السويس لتصنيع البترول × 7 معلومات تكرير بترول
كتبت -مروة الغول

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يحرص قطاع البترول على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي و إدخال أحدث التكنولوجيات الرقمية في إدارة وتشغيل مصافي التكرير بما سيجعل صناعة التكرير المصرية تدار رقميا بصورة كاملة فضلا عن تطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلى مؤشرات الأداء لشركة السويس لتصنيع البترول للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢  وكانت كالتالى..
1- ارتفع إنتاج مصفاة تكرير الشركة  الى نحو 6ر2 مليون طن خلال العام مقارنة بنحو 1ر2 مليون طن خلال العام السابق للمساهمة في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة.
 
 2-تصدير كميات من المنتجات البترولية شملت المقطرات التفريغية وزيوت التشحيم الخفيفة لتوفير النقد الأجنبي .
 
3- تسليم شركة النصر للبترول كميات لتصديرها من المازوت منخفض الكبريت  .
 
 4-الخطة الاستثمارية للشركة  شملت ضخ استثمارات قيمتها 8ر5 مليار جنيه .
 
5- مشروعات الخطة  تضمنت الإحلال والتجديد ودعم الامن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير أنظمة الإطفاء والانذار المبكر ومشروع منظومة سلامة العمليات.
 
6- التوسعات الإنتاجية الجديدة  لإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار ومصنع إنتاج الأسفلت .
 
 
 7- في مجال التحول الرقمى حيث تم تشغيل نظام تخطيط الأصول والموارد ERP ، وكذلك تشغيل أولى مراحل نظام البرمجة الخطية وجارى تنفيذ المرحلة الثانية  ، حيث تسهم مشروعات الرقمنة الجديدة في رفع كفاءة الأداء بالمصفاة وكفاءة متابعة عمليات حركة الخام والمنتجات البترولية والعمليات المالية والمخزون ودعم سرعة اتخاذ القرار .
 
 
 

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