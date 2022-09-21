اليوم السابع
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ترامب: ميلانيا شعرت "بانتهاك شديد" أثناء تفتيش الـ FBI خزانة ملابسها

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:54 م
ترامب: ميلانيا شعرت "بانتهاك شديد" أثناء تفتيش الـ FBI خزانة ملابسها ترامب وميلانيا
وكالات

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب شعرت "بانتهاك شديد" بعد أن نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في منزلهم الشهر الماضي.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال ترامب إن ميلانيا "شعرت بانتهاك شديد.. هذا شيء فظيع. قاموا بتفتيش خزانة ملابسها، وتفقدوا ثيابها، ومن يعرف ماذا قاموا أيضا.. لم يتركوا شيئا كما هو عليه"، مضيفا: "لن أدخل منزلي وأقول هذا رائع"، في إشارة إلى الفوضى التي خلفتها عملية التفتتيش.

ووصف الرئيس السابق عملية البحث بأنها "وصمة عار"، مشددا على أنه لم يرتكب أي خطأ من خلال الاحتفاظ بوثائق سرية في منزله بعد انتهاء فترة رئاسته.

يذكر أن ترامب كان متواجدا في مدينة نيويورك يوم تنفيذ المداهمة في يوم 8 أغسطس، وأعلن قبل أيام سيعود إلى منزله لـ"الإطلاع على الضرر الناجم عن اقتحام مكتب التحقيقات الفدرالي".

 


ترامب

ميلانيا ترامب

اف بى اى

نيويورك

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