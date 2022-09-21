تحصين 71 ألف و860 طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 71 ألف و860 طائر ضد الأمراض الوبائية، وذلك في إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، كما تم تحصين 5800 طائر بلقاح انفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير 17 سوقا، و32 رياشة، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم عمل 124 عينة ما قبل البيع من 9 مزارع بإجمالى 34000 طائر حفاظا على الثروة الداجنة، كما تم منح 21 تصريحا لنقل الطيور الحية، مؤكداً أن حملات لتحصين الطيور مستمرة، بمتابعة الدكتورة عزة شحاتة، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام مدير إدارة الدواجن.