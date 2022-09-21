تحرير 41 محضرا تموينيا بالأقصر فى حملات خلال 24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

شن رجال التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على مدار الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تحرير 41 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإستمرار الحملات التموينية المكثفة بصورة يومية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تمكن رجال إدارة الرقابة التموينية بالمديرية من تحرير 11 محضرا ومخالفة تموينية شملت ما يلي:- ( 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار - عدد 1 محضر عدم حمل شهادة صحية - عدد 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن - عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 1 توقف مخبز عن الإنتاج بدون عذر قانوني).

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه في نفس الفترة قامت إدارة تموين إسنا بتحرير 11 محضرا ومخالفة تموينية شملت ما يلي:- (ضبط عدد 45 طبق كبدة وكفته بإجمالي وزن 350 جراما، عدد 60 علبة زبادي ورايب - عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار - عدد 2 محضر عدم حمل شهادة صحية - عدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 1 مخالفة تصرف مخبز في عدد 5 شيكارة دقيق بلدي مدعم - عدد 1 مخالفة عدم نظام مخبز)، وفى نفس السيارة قامت إدارة تموين أرمنت بتحرير عدد 13 محضر ومخالفة تموينية شملت ما يلي:- (عدد 3 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 1 عدم وجود ميزان بمخبز بلدي - عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار - عدد 2 محضر عدم حمل شهادة صحية).

كما قامت إدارة تموين القرنة وإدارة تموين الزينية بتحرير 6 محاضر ومخالفة تموينية شملت ما يلي:- (عدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 1 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن - عدد 1 عدم وجود ميزان بمخبز بلدي - عدد 1 مخالفة توقف مخبز عن الانتاج بدون عذر قانوني - عدد 1 مخالفة عدم إعطاء مخبز بون صرف لمواطن)، حيث شارك فى الحملات وكيل المديرية ومدير التجارة الداخلية ومفتشو بندر الأقصر.