تجهيز مجرى الوادى وسط العريش لاستقبال السيول

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، حملة تنظيف وإزالة عوائق بمجرى الوادي المار بوسط مدينة العريش، لاستقبال السيول وتصريفها فى عرض البحر بدون عوائق .

وأعلن مجلس مدينة العريش، أنه بشأن الاستعداد للتغيرات المناخية خلال استقبال فصل الشتاء ومخاطر السيول، وتم تنفيذ حملة تنظيف لمجرى الوادى وغرف تصريف الأمطار من بدايته حتى مصب البحر بمحاذاة المدينة الشبابية وتحت الكبارى .

وتم تسوية المجرى ورفع العشش وإزالة النخيل والأشجار العالية الذي تعوق سير المياه بالوادى.

كان أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، أعلن فى وقت سابق اليوم أنه تم الدفع فريق عمل لتنظيف ورفع كفاءة غرف تصريف الأمطار، وتنظيف مجري وادي العريش .

وأضاف أنه تم مراجعة تشكيل فريق يقوم بالعمل مدعوما بالمعدات اللازمة من سيارات الكسح ونقل المعدات والأفراد وعمال الحدائق، وحصر غرف تصريف المياه، وأماكن تجمع الامطار ومنها منطقة آل أيوب وأمام المستشفى والمطافئ القديمة وجسر الوادي أمام الكباري.

وأضاف رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم توجيه الإدارة الهندسية برفع آثار المخيمات على شاطئ العريش وإلزام أصحابها بعودة الشاطئ إلى ما كان عليه ونظافته وتغريم من يخالف ذلك، والتنبيه علي أصحاب الإشغالات بسرعة رفعها ونظافة مكانها ورد الشاطئ لما كان عليه .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش، تنفيذ حملات نظافة شملت الميادين الرئيسية ومحيط مناطق المدارس، وإزالة مخلفات القمامة ونظافة الشوارع وتوفير بيئة نظيفة استجابة لشكاوى المواطنين.