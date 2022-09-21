"تاون جاس" لسكان شارع الحرية من ترعة السواحل بإمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

كتبت -مروة الغول

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، أنه سيتم القيام بأعمال صيانة بخطوط الغاز بشارع الحرية من ترعة السواحل بامبابة ، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء فى الساعه الثامنة مساء.



غاز

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.