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تأجيل الحكم فى قضية "أطباء قنا".. وإعادة المرافعة بجلسة 27 سبتمبر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:47 ص
تأجيل الحكم فى قضية "أطباء قنا".. وإعادة المرافعة بجلسة 27 سبتمبر محكمة- أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية أطباء قنا لجلسة يوم 27 سبتمبر لإعادة المرافعة مع حضور المتهمين، بتهمة الإهمال وفقدان بصر الطفلة تسبيح.

كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد كلف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بحضور جلسة الاستئناف في قضية أطباء أطفال مستشفى قنا العام والتي نظرتها محكمة جنح مستأنف قنا اليوم الثلاثاء.

كان 13 طبيبًا من مستشفى قنا العام، المتهمين بإصابة الطفلة تسبيح بالعمى التام نتيجة إهمالهم الطبى، استأنفوا على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح قنا، بحبس 15 طبيبًا بمستشفى قنا العام، عامين مع الشغل وكفالة 50 جنية وإلزام كل منهم بدفع مائة الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة.

 

أطباء قنا

جلسة 27 سبتمبر

قضية تسبيح

اخبار قنا



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