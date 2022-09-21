بيت ثقافة مطوبس يحتفل بعيد الفلاح ويُوزع الدروع.. ومحافظ كفر الشيخ يُثمّن دوره

نظم بيت ثقافة مطوبس عدد من الفعاليات منها احتفالية بعيد الفلاح بقرية عزبة عاشور مركز مطوبس، وتضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "الدورة الزراعية للحفاظ على الأراضى الزراعية والعمل على تدوير المخلفات"، حاضرها المهندس محمد أبو حسين، مدير الإدارة الزراعية بمطوبس، بحضور كل من المهندس سرحان السعيد، والمهندسة سهير نبيه والمهندس عبدالله عبد الحافظ من الادارة الزراعية بمطوبس، وبحضور عدد كبير من الفلاحين.

وألقى سلامه أبو النجا رئيس نادى أدب مطوبس قصائد "مسجد الروضة"، وألقى فايز عون قصائد "جدى" و "الفلاح المصرى"، وفى الختام تم توزيع الدروع على الفلاحين، والتقاط الصور التذكارية.

قال أحمد فضل، مدير بيت ثقافة مطوبس، تحرص الدولة على الاحتفال بعيد الفلاح فى سبتمبر، وهذا اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى، ونحتفل نظرا للدور الذى يقوم به فى العمل وتقدم الإنتاج.

وتحدث المهندس محمد أبو حسين، من الإدارة الزراعية بمطوبس، عن الدورة الزراعية، مؤكداً أنه النظام الذى تتعاقب وتتبادل بموجبه زراعة المحاصيل فى مساحة معينة من الأراضى خلال فترة زمنية محددة، متناولاً فوائد الدورة الزراعية فى المحافظة على خصوبة التربة وتحسين الانتاج وتساعد على استعادة المحاصيل للعناصر الغذائية وتساعد علي تنظيم ماء الري وتحدث عن كيفية تصميم الدورة الزراعية من اختيار المحاصيل الملائمة، وتحديد المساحة التي يشغلها كل محصول وتحديد مدة الدورة.

أضاف أبو حسين، إن تدوير المخلفات يقلل من أضرار حرق النفايات، ويحافظ علي الموارد الطبيعية وإيقاف التغير المناخي، شارحا أنواع تدوير المخلفات وأجاب على كل أسئلة الفلاحين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن احتفال عدد من القطاعات بالمحافظة بعيد الفلاح، مؤكداً أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للدولة، حيث يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل، من أجل تأمينها من الجوع ومدافعًا عن أمنها الغذائي، وأن أهالينا من المزارعين أحد أسس التنمية في مصر، وأنه يوجه الشكر للعاملين بالقطاع الزراعي، لجهودهم المخلصة في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتواجدهم المستمر مع المزارعين في الحقول، للنهوض بالانتاجية الزراعية، بما أحدث تطوير لحياة الفلاح بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، وسعي الدولة بكل جهد إلى توفير كافة مطالب الفلاحين بتقديم الخدمات لهم، من خلال «كارت الفلاح الذكي» لصرف التقاوي والأسمدة والقضاء على التلاعب في أسعارها بالسوق السوداء.

أضاف أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد من خلال تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، من خلال دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوى المعيشة له، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات، مؤكدا أن فلاحي مصر حريصون كل الحرص على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وهو ما ظهر جليا في حركة النمو التي حققها ذلك القطاع وهو ما شهدت به المؤسسات الاقتصادية الدولية.