اليوم السابع
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بنك ناصر: دعم أول مركز طبى لعلاج والكشف المبكر عن مرض ألزهايمر بـ30 مليون جنيه

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:50 م
بنك ناصر: دعم أول مركز طبى لعلاج والكشف المبكر عن مرض ألزهايمر بـ30 مليون جنيه بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلن بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى على تقديم المبادرات التى من شأنها دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الدور الاجتماعى المنوط به باعتباره البنك الاجتماعى الأوحد فى مصر والشرق الأوسط وبمناسبة اليوم العالمى لمرضى ألزهايمر، تم دعم جمعية الباقيات الصالحات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا لتجهيز أول مركز طبى للكشف المبكر ولرعاية مرضى ألزهايمر وأسرهم.

وقال محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن دعم البنك لرعاية مرضى ألزهايمر يأتى تعزيزاً لمجهودات البنك في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية وفي إطار مساعي البنك في إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات و توفير خدمات تشخيصية وعلاجية ترقى لأفضل المستويات العالمية بما يتماشى مع غايات رؤية الدولة لضمان صحة جيدة للمواطنين وخاصة فئة الأولي بالرعاية.

وأضاف عشماوى أن جمعية الباقيات الصالحات تعد من أولى المؤسسات الخيرية في مصر التي أخذت المبادرة برعاية المُسِنّين من مرضى ألزهايمر، وتقديم خدمة إنسانية تليق بهم، من خلال العمل بآليه إعادة تأهيل المرضي طبيا وحركيا ونفسيا واجتماعيا ، بالإضافة إلى برنامج غذائى بواسطة استشاريى تغذية وهى المستشفى الوحيده فى مصر التى تهتم بهذا المرض والتشخيص المبكر له المرتبط بتقدم الإنسان في العمر، حيث يمكن إن تمنح أملا جديدا له بغية علاجه أو إبطاء أعراضه و فرصة أكبر لوضع المريض على رحلة علاج صحيحة، وحمايته من تدهور الحالة.


بنك ناصر

نيفين القباج

الزهايمر

ألزهايمر



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