اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:19 م
أكرم القصاص
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بدء مراسم الصلح بين آل قناوى وآل عرفات بحضور محافظ سوهاج ومدير الأمن.. صور

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:12 م
بدء مراسم الصلح بين آل قناوى وآل عرفات بحضور محافظ سوهاج ومدير الأمن.. صور مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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بدأت فعاليات مراسم الصلح بقرية أولاد جبارة بمركز العسيرات، بين أبناء عمومة من عائلة السعدات "آل قناوى" و"آل عرفات"، بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات والعمد والمشايخ.
 
واتفق الطرفان من أبناء العمومة عقب توصل لجنة المصالحات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية على إنهاء الخصومة الثأرية بينهما والقسم على كتاب الله على عدم العودة إلى هذا الأمر مرة أخرى من أجل الحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة والأرواح.
 
جاءت عملية الصلح تأكيد على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وهذا الصلح يأتى فى إطار اهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، لإرساء الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.
 
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (2)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (2)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (4)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (4)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (5)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (5)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (6)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (6)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (7)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (7)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (8)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (8)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (9)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (9)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (10)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (10)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (11)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى سوهاج (11)

 


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