بدء تلقى طلبات الترشح لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ بشباب بشمال سيناء

كانت قد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن القواعد المنظمة لعملية محاكاة الترشح لمجلس الشيوخ، و استكمالاً للنموذج الثانى من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية " بكافة المحافظات.

واعلن كليب راشد ،مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان، أن باب التقدم للترشح مفتوح لكل من انطبقت عليه شروط الترشح ضمن الضوابط المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة، ممن تم مراجعة أوراقهم و انطبق عليها الشروط من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بإشراف ومتابعة وتنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

واشار انه يتم تلقى الطلب وصورة فوتوغرافية حديثة بخلفية بيضاء، والبريد الإلكتروني الخاص، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، صورة ضوئية من أعلى مؤهل دراسى حاصل عليه، كارنيه عضوية مركز الشباب او ايصال السداد معتمد من إدارة المركز ، صورة ضوئية من الموقف من التجنيد ، مع إحضار نسخة ورقية.

وجميع الأصول للاطلاع عليها ، والبرنامج الانتخابى للمرشح و برنامح القائمة، ويتم إحضار أصول المستندات وصورة ضوئية من المستندات " نسخة ورقية" المطلوبة للاطلاع اللجنة المشرفة عليها.