بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية لمتابعة عدد من الملفات.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.

وخلال مشاركته في الاحتفالية قام رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إيذانا بالإعلان عن إطلاقها رسميا، كما ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديم تحية إعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، من منطلقِ حرص سيادته البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية.

كما رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالمشاركين في فعاليات هذه الاحتفالية، التي تنظمها الدولةُ المصريةُ من أجلِ إطلاقِ الاستراتيجيةِ الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدا أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعد الخطوة الأولى من نوعها في مصر، وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانا بأهميته، وإدراكاً لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظلِّ حرصِ الدولة على مواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، وإلمامها بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي.