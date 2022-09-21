انطلاق أول معسكر رياضى للأسر ضمن مشروع "yalla camp” بمدينتى سانت كاترين ودهب

جنوب سيناء - محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء أول معسكر رياضى للأسر ضمن مشروع "yalla camp” الفوج الرابع، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بمدينتى دهب وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

واعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى بيان، أن برنامج المعسكر يتضمن بعض الأنشطة الرياضية بمشاركة أفراد الأسرة بالكامل فى المسابقات الرياضية (الأب/الأم/الأبناء ) ومن تلك المسابقات "الكرة الطائرة، خماسي كرة القدم، التنس الشاطئ، ألعاب الكروس فت واللياقة البدنية، ألعاب القوس والسهم".

كما يشمل البرنامج صعود المشاركين لجبل موسى لممارسة رياضة تسلق الجبال (الهايكنج)، و زيارة محمية وادى الوشواش.

اشار محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، إلى ان البرنامج يتضمن زيارة الأماكن السياحية المختفة ، حيث تُقدم وزارة الشباب والرياضة لشباب وأسر بلدنا، فرصة لإكتشاف مصر وزيارة الأماكن السياحية من خلال رؤية مختلفة لجمال الطبيعة بسيناء وجمال الطبيعة عن طريق التخييم، بالإضافة إلي صعود جبل موسى و زياره محميه وادي الوشواس و الذهاب إلي دهب مدينة السحر والجمال، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير الصحية والأمنية لسلامة كافة المشاركين بالأفواج .