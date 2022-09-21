اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: تحويلات المصريين بالخارج نقطة مضيئة فى مسيرة الاقتصاد المصرى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:00 م
اليوم السابع: تحويلات المصريين بالخارج نقطة مضيئة فى مسيرة الاقتصاد المصرى اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " تحويلات المصريين بالخارج نقطة مضيئة فى مسيرة الاقتصاد المصرى.. وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج لديهم رغبة قوية للاستثمار فى بلدهم وتحويل مدخراتهم.. وتؤكد: بحث سبل تنفيذ مشروع إنشاء شركة مساهمة وتعزيز مشاركتهم فى المشروعات التنموية والاستثمارية.

اقرأ فى العدد أيضا..
- الرئيس السيسى يلتقى وزراء الإعلام العرب.. ويؤكد: الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية والقيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير.. الرئيس: مصر تؤمن بالدور الاستراتيجى للإعلام فى مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية وزراء الإعلام العرب يثمنون عمق الطرح المقدم من الرئيس السيسى وحكمته فى إدراك متطلبات بناء الدول 

- تحت رعاية الرئيس السيسى.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. «مدبولى»: الرئيس يحرص على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية فى مصر.. مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية: مصر تشهد نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة

- 4 محاور تعمل عليها منظومة الملكية الفكرية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة: تحفيز الابتكار والإبداع.. تعزيز البحث والتطوير..  دعم إنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون.. تحقيق الرخاء الاجتماعى.. 4 أهداف استراتيجية للمنظومة: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية.. تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية.. تفعيل المردود الاقتصادى فى تحقيق أهداف.. التنمية المستدامة.. توعية فئات المجتمع المصرى بالملكية الفكرية.. 4 نقاط قوة لمصر: أساس دستورى وتشريعى قائم للمنظومة.. مقومات تشريعية لبيئة داعمة للابتكار.. وجود خبرات فنية مؤهلة.. تمتع مصر بثروة من التراث الوطنى فى مجالات الفن والأدب

- الحكومة تنفى زيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية 

- وضع رؤية مصر 2030 ضمن محاور الحوار الوطنى

- توجيهات رئاسية بتطوير قطاع التمريض وتعزيز منظومة تصنيع اللقاحات فى مصر 


- السيدة انتصار السيسى: السالم هو روح الأديان السماوية ويظل الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك

- المؤتمر الاقتصادى يستهدف الوصول إلى خارطة طريق للتعامل مع مختلف التحديات
 
 

 
 

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

اخبار السيسي

أخبار عاجلة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة