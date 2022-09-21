وأوصت الهيئة العليا الفرنسية للصحة بجرعة معززة جديدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوع حاد من المرضى ومقدمي الرعاية لهم، من بين اللقاحات الثلاثة، تم تصنيع اثنين من قبل شركة (فايزرـ بيو إن تك) والثالث بواسطة (موديرنا).

وأشارت الهيئة العليا الفرنسية للصحة، في بيان اليوم، إلى أنه في ضوء إجازة تلك اللقاحات من قبل وكالة الأدوية الأوروبية فإنها توصى "بأحد اللقاحات الثلاثة ثنائية التكافؤ" لجرعة معززة تالية للأشخاص المعنيين.

وأضاف البيان الصحفي للهيئة الفرنسية قائلا: على غرار لقاحات الأنفلونزا الموسمية، التي يتم تحديثها كل عام لتأخذ في الاعتبار الفيروسات التي من المرجح أن تنتشر خلال فصل الشتاء فإن اللقاحات ثنائية التكافؤ mRNAs ليست لقاحات جديدة بل لقاحات تتكيف مع السلالات المنتشرة، وبالتالي فإن اثنين من اللقاحات، من موديرنا وفايزر ـ بيو إن تك، يستهدفان السلالة الأصلية للفيروس ومتغير أوميكرون بي أيه.1 بينما اللقاح الثالث من فايزرـ بيو إن تك يستهدف السلالة الأصلية والمتغيرات الفرعية من أوميكرون بى آية.4 و بى إيه.5.

وستبدأ حملة الجرعة التنشيطية ضد (كوفيد-19)، إلى جانب حملة ضد الأنفلونزا، في 18 أكتوبر القادم، وسيكون من الممكن إعطاء حقنة مصاحبة أو في نفس اليوم من اللقاحين، كما أوصت الهيئة العليا الفرنسية للصحة بعدم تأجيل الجرعة التعزيزية الثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو أقل من 60 عامًا المعرضين للخطر،والذين لم يتلقوها خلال الإطار الزمني الموصى به.