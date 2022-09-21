الهجرة: الجوائح والتغيرات المناخية عززت رغبة المصريين بالخارج فى الاستثمار بوطنهم

كتب محمود راغب

أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة ، أن الجوائح والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي بدأت تلقي بظلالها على الحياة اليومية في كافة دول العالم ما نتج عنه تغيير في متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية.

وقالت وزيرة الهجرة ، لليوم السابع، إن ذلك يأتى بالتوازي مع ما يجري في مصر من تنمية وتطوير وبناء في كافة المجالات والذي بالتأكيد ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم التنسيق مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار؛ لوضع آليات لإعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين.