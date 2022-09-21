النقل تعدل صلاحيات قيادات شركة مترو الأنفاق تمهيدا لطرحها فى البورصة

عدلت وزارة النقل المسميات الوظيفية والصلاحيات لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، حيث أصبح المهندس على الفضالى ، العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد صبره، رئيسآ لمجلس إدارة الشركة.
وبذلك تكون من صلاحيات المهندس خالد صبره، حضور كل الاجتماعات الخاصة بشركة مترو الأنفاق، ويتولى "الفضالي" ، إدارة وتشغيل وصيانة الشركة المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، «المرج الجديدة - حلوان»، و«شبرا الخيمة - المنيب».
وأكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أن سبب ذلك تمهيدا لطرح شركة المترو فى البورصة فى إطار توجيهات القيادة السياسية.
المهندس خالد صبرة
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