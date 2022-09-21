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النقل تعدل صلاحيات قيادات شركة مترو الأنفاق تمهيدا لطرحها فى البورصة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:08 م
النقل تعدل صلاحيات قيادات شركة مترو الأنفاق تمهيدا لطرحها فى البورصة المهندس على فضالى العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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عدلت وزارة النقل المسميات الوظيفية والصلاحيات لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، حيث أصبح المهندس على الفضالى ، العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد صبره، رئيسآ لمجلس إدارة الشركة. 
 
وبذلك تكون من صلاحيات المهندس خالد صبره، حضور كل الاجتماعات الخاصة بشركة مترو الأنفاق، ويتولى "الفضالي" ، إدارة وتشغيل وصيانة الشركة المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، «المرج الجديدة - حلوان»، و«شبرا الخيمة - المنيب». 
 
وأكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أن سبب ذلك تمهيدا لطرح شركة المترو فى البورصة فى إطار توجيهات القيادة السياسية. 
 
المهندس خالد صبرة
المهندس خالد صبرة

 


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