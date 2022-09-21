النظام الغذائى الصحى قد يتغلب على مخاطر الإصابة بالخرف لدى مرضى السكر

كتبت إيناس البنا

قد يقلل نمط الحياة الصحي من مخاطر الإصابة بمرض عقلي في الأشخاص الذين لديهم النوع 2 من داء السكري، وفقا لدراسة جديدة.

وجدت الدراسة أن الأفراد الذين يعانون من النوع 2 داء السكري ونمط الحياة غير الصحي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكر الثانى ونمط حياة صحي للغاية، ومع ذلك ، فإن أسلوب الحياة الصحي قلل من احتمالية إصابة الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من الإصابة بالخرف إلى النصف تقريبًا.

قال الباحث كارلوس سيليس موراليس من جامعة جلاسكو وفقا لموقع" timesnownews": "الالتزام بالتوصيات الحالية المتعلقة بالنظام الغذائي والنشاط البدني والنوم أمر أساسي للصحة الجيدة وقد يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف لدى مرضى السكري".

وأضافت: "لقد أظهرنا أن اتباع إرشادات أسلوب الحياة الصحي هذه يقلل بشكل كبير من زيادة خطر الإصابة بالخرف الذي يعاني منه مرضى السكري".

بالنسبة للدراسة ، التي تم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) في ستوكهولم ، تابع الفريق ما يقرب من 450 ألف مشارك في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتطوير الخرف.

بلغ متوسط ​​عمر المشاركين البالغ عددهم 445364 (54.6 % من الإناث) 55.6 سنة وتمت متابعتهم بمتوسط ​​9.1 سنوات. جميعهم كانوا خاليين من الخرف في بداية هذه الفترة.

ارتبط كل من مرضى السكر من النوع الثانى ونمط الحياة غير الصحي بزيادة خطر الإصابة بالخرف، أولئك الذين يعانون من مرضى السكر من النوع الثانى كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 33 % من أولئك الذين لا يعانون من مرضى السكر من النوع الثانى.

كان نمط الحياة غير الصحي أكثر ارتباطًا بالخرف، و كان المشاركون ذوو أنماط الحياة الأقل صحية أكثر عرضة بنسبة 65 % للإصابة بالخرف من أولئك الذين لديهم نمط حياة أكثر صحة.

أظهر المزيد من التحليل أن نمط الحياة الصحي يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى المصابين بالـ مرضى السكر من النوع الثانى.

كان الأفراد المصابون بمرض السكري وأنماط الحياة الأكثر صحة أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 45 % مقارنة بمرضى السكري وأنماط الحياة غير الصحية.