اليوم السابع
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المطران شيحان يستقبل وزير الإعلام اللبنانى ويهديه "درع المطرانية الأول"

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:43 ص
المطران شيحان يستقبل وزير الإعلام اللبنانى ويهديه "درع المطرانية الأول" المطران جورج شيحان رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان
كتب: محمد الأحمدى

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قال "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة " فى بيان صحفى نشره صباح اليوم، أن المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، استقبل مساء أمس فى دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، الوزير زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني، والوفد المرافق له.

 

وحضر اللقاء كلا من: شربل نمر، قنصل لبنان في القاهرة، وبطرس فرنجيّة، مستشار وزير الإعلام اللبناني، والأنبا توما حبيب، مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، والخورى نادر جورج، والخورى نبيل هب الريح، والخورى جورج خطّار، وأنطوان زند، عميد الطائفة المارونية بمصر، وجورج ضرغام، أمين عام المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة، وأمجد نظمى، مدير المركز، ومارى حداد، عضو الهيئة الأستشارية العليا للمركز.

 

وأضاف "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" فى بيانه، أن اللقاء تناول طرح مقترحات لتفعيل التعاون بين "وزارة الإعلام اللبنانية"، وبين "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" التابع لإبرشية القاهرة المارونية، وتطرق اللقاء إلى إلقاء الضوء على تاريخ إبرشية القاهرة المارونية وأعلامها من المطارنة عبر التاريخ، ودور الموارنة واللبنانيين الذين أسهموا فى إنشاء المنابر الصحافية وتطويرها فى مصر قبل قرن من الزمان.

 

وتابع "المركز" في بيانه، أن سيادة المطران جورج شيحان قد أهدى معالي الوزير زياد مكاري "درع المطرانية الأول" تقديرا لدوره، وترحيبا به في دار المطرانية المارونية بالقاهرة. كما اهداه السيد جورج ضرغام، أمين عام المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، ثلاثة كتب من اصدرات "المركز"، وهم: "أول كنيسة مارونية في مصر، مي زيادة، البطريرك  الحويّك.. حائك اساسات أبرشية القاهرة المارونية". واهداه أيضا الخوري نبيل هب الريح، رئيس مدارس القديس يوسف المارونية، المجلد التذكاري للمدارس والتي كان يرأسها الخور أسقف يوحنا طعمة، الذي واكب مسيرتها ونهضتها التعليمية طيلة ٤٠ عاما.

استقبال المطران لوزير الإعلام اللبنانى - Copy
استقبال المطران لوزير الإعلام اللبنانى 

 

جانب من اللقاء - Copy
جانب من اللقاء 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المطران جورج شيحان

جورج شيحان



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