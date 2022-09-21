المشدد 7 و3 سنوات لـ4 متهمين بسرقة مواطن رفقة زوجته بالإكراه فى الشرقية

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من "أحمد . ح . م" والمقيم بدائرة المركز ، بأنه حال استقلاله دراجته النارية رفقة زوجته بالطريق العام، فوجئ بأشخاص مجهولين يقومون بإشهار سلاح ناري" فرد خرطوش"، وسلاح أبيض" سكين" في وجههما مهددين إياهما باستخدامها مما بث الرعب في نفوسهما، وشل مقاومتهما وتمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية ومبلغ مالي.

توصلت جهود البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " يسري . س . ع " 21 عاما، و " عبد الرحمن . أ . ف " 23 عاما، و " محمد . ال . ه" 24 عاما، و " أحمد. إ . ع " 24 عاما، وتبين قيام المتهمان الأول والثاني بسرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه ، حال تواجد المتهمان الثالث والرابع علي مسرح الجريمة للشد من أزرهما ، وأحرز المتهمان الأول والثالث وحاز الثاني والرابع بواسطتهما سلاحين ناريين بغير ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.