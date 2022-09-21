المشدد 15 سنة لسائق حاز هيروين وسلاح أبيض دون ترخيص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم6286 لينة 2022 جنايات قسم بلبيس، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص.

وتعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجاري ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام "محمد . إ . ع " 36 عاما سائق ومقيم بإحدى قرى المركز بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.