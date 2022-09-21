المشدد 10 سنوات لمتهم وغيابيا بالمؤبد لشريكه خطفا شخصا وتعدا عليه بالمحلة

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي بمعاقبة مسجل شقي خطر فئة"ج" بالسجن المشدد 10 سنوات وغيابيا بالمؤبد لشريكه لقيامهما بخطف شخص لمنطقة بعيدة عن الكتلة السكنية بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثالث المحلة، حاملين أسلحة بيضاء وسيف كبير الحجم مكتوب عليه " سيف الموت" والتعدى على المجنى عليه بالضرب واحداث اصابات بالغة به وسرقته بالإكراه.

ترجع الواقعة عندما تلقى مدير امن الغربية إخطارا بوصول المجني لمستشفي المحلة العام في حالة غيبوبة تامة وبه اصابات متفرقة وجروح قطعية.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات تلك الواقعة.

وتوصلت جهود البحث أن وراء الوفاة عاطلين مسجلين شقي خطر فئة"ج" لوجود خلافات بينهما وبين المجني عليه.

حيث استدرجاه لمنطقة بعيدة عن الكتلة السكنية بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثالث المحلة، واعدوا لذلك اسلحة بيضاء وسيف كبير محفور عليه اسم أحد المتهمين متبوعا بجملة " سيف الموت"، وما أن وصل المجني عليه لمكان الواقعة، اشهروا اسلحتهم وتعدوا عليه بالضرب وسرقوه بالاكراه، وأحدثا به اصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى العام بالمحلة في حالة فقدان وعي.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط احد المتهمين وهروب الآخر ، وتم احالتهما لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية وقضت بمعاقبة المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات والمؤبد غيابيا للمتهم الثاني.

وجهت المحكمة رسالة مفادها أن ازدياد سطوة العنف إلى هذه الدرجة يهدد أمن وسلامة المجتمع وإذا كانت العقوبة الرادعة تشكل إحدى أهم الوسائل المجدية في شأن الحد من هذه الظاهرة المخيفة إلا أن ذلك ليس كافياً ما لم يقم المجتمع كله بالمساهمة في تجفيف منبع هذا العنف الدموي والوقوف بكل حسم نحو كل وسيلة يتم من خلالها ترويج هذا العنف تحت ستار الدراما وما شابهها من الأعمال التي لا تمت بصلة إلى الفن الذى من أولى أهادفه الرقى بالأخلاق وتهذيبها لا أفسادها إلى هذا الحد.