اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكنيسة تصلى قداس ذكرى الأربعين لشهداء كنيسة أبى سيفين بإمبابة غدا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:51 ص
الكنيسة تصلى قداس ذكرى الأربعين لشهداء كنيسة أبى سيفين بإمبابة غدا الصلاة على ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصلى الكنيسة صباح غداً الخميس، قداس ذكرى الأربعين لأبناء كنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، التابعة لإيبارشية شمال الجيزة، شهداء حادث حريق الكنيسة منتصف شهر أغسطس الماضى.

 

ومن المقرر أن يقام القداس الساعة السابعة صباحًا في كنيسة السيدة العذراء بسقيل التابعة للإيبارشية ذاتها.

صلوات الأربعين
صلوات الأربعين

 

وكان قداسة البابا قال إنه يشكر الله على كل الذين ساهموا فى احتواء أزمة احتراق كنيسة أبو سيفين بإمبابة من الأجهزة المعنية فى الدولة والمسؤلين والشعب المصرى، موضحا أن معدن الشعب المصرى الأصيل ظهر فى كل المساهمات التى تمت خلال هذه الأزمة الشديدة.

 

وأضاف أنه تلقى برقية عزاء غالية من الرئيس السيسى ومن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومن النائب العام ومن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه ابو سيفين

الازهر الشريف

حريق كنيسه ابو سيفين



الموضوعات المتعلقة

ما هو طقس اللقان فى الكنيسة الأرثوذكسية؟

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:50 ص

عودة أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية من ألمانيا بعد انتهاء رحلة علاجه

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:37 ص

تعرف على ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى جنازة الملكة إليزابيث

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:34 ص

لو عايز تنضم لإحدى لجان مجلس الكنيسة الأرثوذكسية.. هنقول لك التفاصيل

السبت، 17 سبتمبر 2022 07:00 ص

تعرف على الدراسات المقدمة فى دير أنافورا بالكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:00 ص

ماذا تقدم لجنة شئون الرهبنة والأديرة في الكنيسة الأرثوذكسية؟

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:00 ص

أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية يطمئن الأقباط بشأن صحته من ألمانيا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:13 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تودع الأنبا إيساك ونقل الجثمان لـدير القديس مكاريوس

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:28 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة