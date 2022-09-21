اليوم السابع
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الكنيسة ترسم 270 شماس خلال اجتماع دورى لمجمع كهنة الفيوم.. صور

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:42 ص
الكنيسة ترسم 270 شماس خلال اجتماع دورى لمجمع كهنة الفيوم.. صور رسامة الشمامسة
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم القداس الإلهى، فى دير القديس الأنبا أبرآم بقرية العزب، وخلاله دشن عددًا من أوانى المذبح وعددًا آخر من الألواح المقدسة، والأيقونات لخدمة عددًا من كنائس الإيبارشية، كما عمّد طفلة من أبناء الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 267 من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس، و3 آخرين فى رتبة أغنسطس للخدمة فى عدد 12 كنيسة تابعة للإيبارشية.

 

وعقب القداس عُقد الاجتماع الدورى لمجمع كهنة الإيبارشية بحضور نيافة الأنبا أبرآم، واستعرض نيافته خلال الاجتماع عددًا من الأمور الرعوية والإدارية ونظام صلوات القداسات والاجتماعات والخدمات الكنسية فى الفترة المقبلة، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة فى نواحى الرعاية والخدمة.

 

وألقى الأب القمص يعقوب سليمان كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمركز إطسا، محاضرة بعنوان "مقدمة عن الفكر الإلحادي"، وقدم الأب القس سليمان سمير كاهن كنيسة القديسة العذراء بقرية سنهور مركز سنورس، عددًا من الملاحظات الطقسية الخاصة بالفترة المقبلة.

 

 

 

جانب من رسامة الشمامسة
جانب من رسامة الشمامسة

 

رسامة الشمامسة
رسامة الشمامسة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الفيوم

كهنه الفيوم

اجتماع كهنه الفيوم



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