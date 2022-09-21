الكرملين ينشر المرسوم الخاص بالتعبئة العسكرية الجزئية فى روسيا

أ.ش.أ

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، المرسوم الخاص بالتعبئة العسكرية الجزئية في البلاد، والذي أعلنه صباح اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر المرسوم أنه وفق القانون الروسي الصادر في 31 مايو 1996 "بشأن الدفاع"، والقانون الصادر في 26 فبراير 1997 "بشأن التحضير للتعبئة، والتعبئة في روسيا "، والقوانين المؤرخة في 28 مارس 1998 الخاصة " بالواجب العسكري والخدمة العسكرية" تقرر: الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية اعتبارا من 21 سبتمبر 2022، القيام بدعوة مواطني روسيا الاتحادية للخدمة العسكرية من خلال التعبئة في القوات المسلحة، حيث يتمتع مواطنو روسيا الاتحادية، الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية عن طريق التعبئة بوضع الأفراد العسكريين المتعاقدين، الذين يخدمون في القوات المسلحة الروسي، مستوى الأجور لمواطني روسيا الاتحادية، الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية بالتعبئة في القوات المسلحة الروسية، يتوافق مع مستوى أجور الأفراد العسكريين المتعاقدين العاملين في القوات المسلحة الروسية.

كما تقرر أن يستمر سريان عقود الخدمة العسكرية، التي يبرمها العسكريون حتى نهاية فترة التعبئة الجزئية، باستثناء حالات فصل العسكريين من الخدمة العسكرية على الأسس التي يحددها هذا المرسوم، يتم تحديد أسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية خلال فترة التعبئة الجزئية للجنود، الذين يؤدون الخدمة العسكرية بموجب عقد، وكذلك مواطني روسيا، الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية للتعبئة في القوات المسلحة للاتحاد الروسي :حسب العمر، إذا تجاوزوا السن الأقصى للخدمة العسكرية، وحسب الحالة الصحية المرتبط باعتراف اللجنة الطبية العسكرية بأن الشخص غير صالح للخدمة العسكرية، باستثناء الأفراد العسكريين، الذين عبروا عن رغبتهم في مواصلة الخدمة العسكرية، وأنه على الحكومة الروسية تمويل أنشطة التعبئة الجزئية، واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية والقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية الأخرى خلال فترة التعبئة الجزئية.

وتقرر أنه على كبار المسؤولين في كيانات روسيا الاتحادية ضمان تجنيد المواطنين للخدمة العسكرية من أجل التعبئة في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالعدد المطلوب والآجال، التي تحددها وزارة الدفاع الروسية لكل كيان من الكيانات المكونة لروسيا، منح مواطني روسيا الاتحادية العاملين في المجمعات الصناعية العسكرية، الحق في تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية للتعبئة، وتحدد الحكومة فئات مواطني روسيا الاتحادية، الذين يُمنحون حق التأجيل وإجراءات منحه.