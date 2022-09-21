الكرملين: بوتين ليس لديه وقت لمتابعة كلمة بايدن أمام الأمم المتحدة

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أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (كرملين) ديميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعمل في مدينة "فيليكي نوفجورود" وليس لديه الوقت لمتابعة جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستماع إلى كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي سيتابع خطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة- "إن رئيس الدولة في رحلة عمل إلى مدينة (فيليكي نوفجورود) اليوم، ولا ينبغي أن نتوقع من الرئيس التخلي عن كل شيء ومشاهدة التلفاز".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال -في الخطاب المسجل لإعلان التعبئة الجزئية- "إلى أولئك الذين سمحوا لأنفسهم بمثل هذه التصريحات عن روسيا، أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وأن بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو".