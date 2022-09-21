"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم أمسية "الأسرة المصرية" بقرى حياة كريمة

الإسكندرية جاكلين منير

انطلقت مساء اليوم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بمحافظة الإسكندرية، والتى تنظمها المجلس القومي للمرأة على مستوى كافة المحافظات، حيث نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، أمسية بمركز شباب بهيج استهدفت 340 من السيدات والرجال والأطفال وذوي الهمم، وذلك بقرية بهيج الرئيسية بمركز ومدينة برج العرب التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية وماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بالإسكندرية وإيمان منا المقررة المناوبة وهدى بشير ومروة حافظ وسلوى عبد القادر عضوات الفرع، ومشرفي إدارات التدريب وشئون الفروع بالأمانة العامة ومنسقي الفرع.

وتضمنت الأمسية عروضا فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، بالإضافة إلى عروض التنورة وبعض الأغاني الوطنية.

وعلى هامش الأمسيات تم تنظيم ورش رسم على الوشوش للأطفال وفقرة الأراجوز (العرائس الأرجوز وزوجته) وفقرة الحكى (العرائس رشيدة وفصيله) وتم عمل مسابقات من خلال أسئلة وأجوبة وجوائز للحضور.

يشار إلى أن هذا البرنامج يأتى في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية.