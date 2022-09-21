الغنوشى يغادر مقر "مكافحة الإرهاب" فى اتهامه بـ"تهجير مقاتلين" والقضاء يستكمل تحقيقاته

وكالات

تم إخلاء سبيل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث غادر فجر اليوم الأربعاء مقر الفرقة الوطنية لجرائم الإرهاب، بعد السماع له فيما يخص ملف تسفير إهابيين من تونس إلى سوريا والعراق.

وحسب موقع روسيا اليوم، غادر الغنوشي مقر وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة على أن يعود اليها على الساعة التاسعة ليتم نقله إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكان رئيس حركة النهضة ونائبه، رئيس الحكومة السابق، علي العريض، قد قدما للتحقيق يوم الاثنين، غير أنه لم يتم التحقيق مع الغنوشي وغادر في ساعة متأخرة، بينما تم الاحتفاظ بالعريض الذي سيعرض على البحث اليوم الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وبحسب محاميه سمير ديلو، لم يقع التحقيق مع العريض حول ملف التسفير وإنما تعلق الأمر بمواضيع أخرى، على غرار التعيينات وبعض القرارات التي اتخذها في السابق.