"العلاج الطبيعى": اعتماد أول حركة نيابات فى تخصصاتنا يساعد بتقديم خدمة صحية أفضل

كتبت آية دعبس

تقدم مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالشكر، لكلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة الهامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية بعد اجتماعات تمت بين النقابة العامة للعلاج الطبيعي و بين الدكتور محمد فوزي السودة واستجابتهم لمخاطبات وخطابات النقابة العامة للعلاج الطبيعي باستحداث وإنشاء حركة النيابات فى العلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تمت الموافقة واعتماد أول حركة نيابات لممارسى العلاج الطبيعي بالتخصصات المختلفة بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلميمية، وذلك بنظام الانتداب لمدة 5 سنوات، وبعد إنتهاء مدة انتدابه، والحصول على درجة الماجيستير، حيث يُمكن أن يترشح الطبيب المقيم، وفقًا لضوابط ومعايير وشروط الإعلان والتى يُحددها مجلس إدارة الهيئة لشغل وظيفة زميل مساعد في تخصصه.

وأوضح الدكتور محمد محسن يوسف المتحدث باسم نقاية العلاج الطبيعي، أن تطبيق حركة النيابات واستحداثها يعد نهضة كبيرة فى مجال العلاج الطبيعى و مواكبة للتطور الذى يحدث فى المجال إقليميا وعالميا.

وأضاف: أن العلاج الطبيعي به العديد من التخصصات، مثل: العظام - الاطفال - الاعصاب - الحروق - الجراحة - صحة المرأة - الباطنة - القلب و الصدر - الرعاية المركزة، وتطبيق حركة النيابات في مصر سوف يسمح للخريجيين بالتخصص في أحد تلك التخصصات السابقة خلال مدة النيابة، مما لا شك فيه أن حركة النيابات سوف تساعد في تقديم خدمة صحية أفضل و بجودة عالية و أدق للمريض المصري كما أنها ستساهم في رفع كفاءة الخريج من الناحية العملية و العلمية و التعليمية عن طريق التخصص كما ستساهم فهم في فتح مجالات جديدة و فرص عمل اكبر في مجال العلاج الطبيعي .

كما أكد أن درجة زميل مساعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية هيا درجة مكافأة ومساوية لدرجة (مدرس مساعد) بالكليات و الجامعات المصرية و تؤهلك للحصول علي درجة (زميل) و التي تكافئ و تساوي درجة (مدرس) بالكليات و الجامعات المصرية في المميزات .