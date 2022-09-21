الصحة: فاكسيرا توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية فى جميع فروعها بــ190 جنيها

وأضافت وزارة الصحة لجميع الأعمار الجرعه ثابتة وهي 2/1 مل (الجرعه كاملة)، أيا كان السن أو عدد الجرعات، ولا يوجد تقسيم للجرعة.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.