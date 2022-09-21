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الصحة: فاكسيرا توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية فى جميع فروعها بــ190 جنيها

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:11 م
الصحة: فاكسيرا توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية فى جميع فروعها بــ190 جنيها فاكسيرا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن نوع لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر فى فاكسيرا هو اللقاح الرباعى وسعر الجرعة 190 جنيها، وقالت وزارة الصحة والسكان: "يُعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور ولمن هم أول مره لهم تلقى اللقاح وعمرهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات، بواقع جرعتين بينهم شهر، ولمن هم فى عمر 9 سنوات فما فوقها جرعة واحدة".
 
وأضافت وزارة الصحة لجميع الأعمار الجرعه ثابتة وهي 2/1 مل (الجرعه كاملة)، أيا كان السن أو عدد الجرعات، ولا يوجد تقسيم للجرعة. 
 
وكانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.

 


الصحة

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