السيطرة على حريق هائل التهم مخزن مواد بترولية فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب بحجرة تستخدم كمخزن للمواد البترولية بقرية برق العز مركز المنصورة، وذلك قبل امتداد الحريق للمنازل المجاورة له وأصيب في الحادث شقيقة صاحب المنزل ونقلت إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بقرية برق العز مركز المنصورة بوجود حريق باحد المنازل بالقرية.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مساحته 100 متر بقرية برق العز ملك المدعو مصطفي محمد صبرى مصطفي 23 سنة، صاحب مغسلة سيارات، وتبين ونشوب حريق بغرفة مساحتها 6 فى 4 أمتار ملحقة بالمنزل مشيدة بالطوب وغير معروشة وتستخدم كمخزن للمواد البترولية وجرى السيطرة علي الحريق قبل امتداد النيران لباقي المنازل المجاورة.

ونجم عن ذلك اصابه شقيقه صاحب المنزل وتدعي مني محمد صبري مصطفي 30عامًا، بحروق متفرقة من الجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 55 ٪؜ أثناء محاولتها إخماد النيران فور اشتعالها ونقلها إلى مستشفي الطوارئ الجامعى.

وبسؤال صاحب المنزل عن سبب الحريق علل ذلك بقيام أحد المارة بالقاء عقب سيجاره مشتعل بإهمال علي الغرفة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9565 اداري مركز المنصورة لسنة 2022 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.