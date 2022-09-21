اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:04 ص
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بسبب ماس كهربائى...

السيطرة على حريق بدون إصابات نشب بمحل بمنطقة 45 فى الإسكندرية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:34 ص
السيطرة على حريق بدون إصابات نشب بمحل بمنطقة 45 فى الإسكندرية المحل بعد السيطرة على الحريق
فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع فى محل بمنطقة 45 قبلى بحى المنتزه ثان، وذلك دون حدوث أى إصابات بين المواطنين.
 
كانت غرفة عمليات حى المنتزة ثان، تلقت إخطار يفيد نشوب حريق بأحد المحال بشارع جانبى لشارع 45، وعلى الفور انتقل مسئولون بإدارة المتابعة الميدانية، وعدد من ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. وتبين من بيان حى المنتزه ثان، من المعاينة الأولية حدوث نشوب حريق بمحل بشارع متفرع من شارع 45، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، حيث أن الحريق لم يتسبب فى أى خسائر أو إصابات بين المواطنين، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
المحل بعد السيطرة على الحريق (1)
المحل بعد السيطرة على الحريق

المحل بعد السيطرة على الحريق (2)
المحل بعد السيطرة على الحريق

 


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