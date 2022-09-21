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السيدة انتصار السيسى: السلام روح الأديان السماوية والخيار الوحيد لتحقيق التعايش

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:20 م
السيدة انتصار السيسى: السلام روح الأديان السماوية والخيار الوحيد لتحقيق التعايش السيدة انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

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قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن السلام هو روح الأديان السماوية، ويظل هو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب.
 
وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك:"لذا في اليوم العالمي للسلام، والذي يحتفل به العالم اليوم، نحتاج دائما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات".
 
منشور على صفحة السيدة إنتصار السيسى
منشور على صفحة السيدة إنتصار السيسى

 


السيدة انتصار السيسى

السلام روح الأديان السماوية

التعايش المشترك



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